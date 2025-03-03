Снаряды к этим САУ поставляли США, и их запасы уже закончились.

В начале войны на вооружении ВСУ было около 100 САУ 2С7 "Пион" – самых больших самоходных установок в Украине, однако примерно через год их стали применять все реже. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, главной причиной является то, что запасы 203-мм снарядов к этим САУ заканчиваются или уже закончились.

Так, в сентябре по крайней мере одна из этих установок была замечена в Курской области на западе России. После очередной оперативной паузы одно или несколько крупных орудий в прошлом месяце поступили в распоряжение оперативно-стратегической группы "Хортица" на востоке Украины.

То, откуда Украина получает боеприпасы для 2С7, объясняет такие перерывы в деятельности этих САУ, пишет Акс. Ведь Украина - как все остальные страны, кроме России, - не производит 203-мм снаряды на собственных заводах.

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"Но армия США когда-то использовала собственные 203-миллиметровые гусеничные гаубицы и сохранила часть снарядов M105 и M106 даже после того, как эти орудия M110 исчезли десятилетия назад. Администрация бывшего президента Джо Байдена передала Украине 10 тысяч M105 и M106 в 2023 году. После этого склады США, по-видимому были опустошены", - пишет Акс.

После этого к поставкам подключилась Греция, которая отправила Украине тысячи 203-миллиметровых снарядов отдельными партиями в 2023 и 2024 годах. Страна могла бы потенциально отправить еще тысячи снарядов, однако среди членов НАТО Греция является одним из самых неохотных сторонников Украины.

В то же время есть еще одна страна НАТО, которая сих пор использует M110 с совместимыми боеприпасами: Турция.

"Если 2С7 исчезнут и снова появятся, посмотрите на Турцию, чтобы понять, почему", - отмечает Акс.

Снаряды для Украины

Ранее эксперты расказали, в чем проблема снарядов от США:для САУ "Пион". По их словам. Советские снаряды этого же калибра рассчитаны на более высокое давление газов в канале ствола. Соответственно, есть угроза, что американские 203-мм снаряды в стволе 2С7 "Пион" может просто разорвать.

Также Министерство обороны Украины впервые признало боевое применение американского высокоточного снаряда M712 Copperhead артиллеристами Сил обороны.

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