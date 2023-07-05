САУ T155 Firtina создана на основе южнокорейской K-9 Thunder.

Вооруженные силы Украины получат турецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) T155 Firtina. К такому выводу можно прийти, исходя из заявления заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Действительно, Украина в последнее время получила немало образцов артиллерийского вооружения иностранного производства. По состоянию на сегодня это более 10 различных типов артиллерийских систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) и более 5 типов реактивных систем залпового огня (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-II, LRU, APS-40, RM-70). При этом ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались – таких как Archer, Firtina", – сказал он в интервью "Укринформу".

Сроки поступления, а также количество САУ, которые получит Украина, пока неизвестны. По данным Military Balance, в 2022 году армия Турции имела около 310 единиц Т155 Firtina.

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САУ Firtina – производство

САУ T155 Firtina – 155-мм установка, созданная на основе южнокорейской K-9 Thunder. Однако Firtina не является ее лицензионной копией, поскольку в турецком исполнении получила отечественную башню, а также часть шасси, электронные системы, пишет издание Defense Express.

Отмечается, что Турция приобрела у Южной Кореи лицензию на производство установки еще в 2001 году. Три года спустя на вооружении турецкой армии появилась первая партия, в которую вошли восемь T155 Firtina.

Характеристики T155 Firtina

Установка оснащена 155-мм пушкой с длиной ствола в 52 калибра. Дальность стрельбы боеприпасом MOD 274 НЕ может достигать 40 км. Эта САУ способна совершать 6 выстрелов в минуту. В то же время есть и другая опция – отстреливание 3 боеприпасов за 15 секунд. Боекомплект установки Firtina – 48 выстрелов.

Оружие для Украины: важные новости от партнеров

В ближайшие недели Украина получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Кроме того, еще четыре танка Leopard 2 передаст Украине Испания. Также отправят бронетранспортеры и полевой госпиталь.

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