Речь идет о танках Leopard 1A5.

В ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1A5. Их в сотрудничестве с Данией поставит Германия.

Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. "Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели", – заявил он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, не долго ли Германия принимала решение о предоставлении Украине военной помощи, немецкий министр подчеркнул, что решения, которые Берлин принял после полномасштабного вторжения РФ в Украину, являются историческими.

Видео дня

"Первая поставка оружия Германией воюющему государству! Сегодня Германия предоставляет Украине вторую по объему военную помощь в плане поставки оборудования, если говорить о прямой финансовой помощи или помощи в пределах ЕС", – добавил Писториус.

Оружие для Украины: последние новости от партнеров

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что вскоре его страна передаст Украине еще четыре танка Leopard 2. по его словам, Киев также получит бронетранспортеры. Такое заявление Санчес сделал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, проходившей в Киеве 1 июля.

30 июня стало известно, что на новую оборонную помощь Украине Дания выделяет 190 млн долларов. В новый пакет вооружения войдут ракеты противовоздушной обороны. Кроме того, эти средства пойдут на проект совместных закупок артиллерийских боеприпасов в ЕС.

28 июня сообщалось, что Украина получит от Литвы две системы NASAMS. Позже стало известно, что только этим помощь не ограничилась. Также Литва предоставит 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: