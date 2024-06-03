Премьер сказал, что она могла бы охватывать и Украину, и Румынию.

В Румынии обсуждают передачу Украине американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Об этом рассказал премьер-министр Марчел Чолаку в интервью Euronews. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения. Если будет принято решение о передаче, то её должен одобрить Высший совет национальной обороны.

"Прежде всего, должны говорить специалисты. Это не означает, что если система охватывает часть Украины, то она не охватывает и Румынию. Речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли наилучшие решения... Итак, на данный момент предложение находится на стадии анализа", - пояснил он. Видео дня

Румынский премьер подчеркнул, что это не будет обсуждаться публично, а окончательное решение не ослабит безопасность страны. "Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал экстренную новость, но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в таких важных вопросах", - отметил Чолаку.

Усиление ПВО Украины: последние новости

Как известно, украинская власть неоднократно призывала западных союзников и партнеров помочь стране в защите неба. Россия систематически бьет по критической и гражданской инфраструктуре, имеющейся ПВО недостаточно для защиты страны.

Недавно заместитель председателя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведслужб Германии Родерих Кизеветтер предложил, чтобы соседние страны расширили зону ПВО и закрыли часть запада Украины.

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