31 мая министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений на сумму около 500 миллионов евро.

Германия в новом пакете помощи передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на встрече лидеров стран НАТО в Праге.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны сохранять нашу твердую поддержку", - заявила Бербок.

Она подчеркнула, что международное право однозначно: государства, подвергшиеся нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязаны защищать своих граждан.

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"В НАТО мы придерживаемся принципа "один за всех, все за одного". Жестокая агрессия Путина против Украины и его провокации на внешних границах ЕС и НАТО требуют нашего непоколебимого единства", - заявила глава МИД Германии.

Помощь от Германии

31 мая министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений на сумму около 500 миллионов евро.

По его словам, в очередном пакете военной помощи Германия передаст Украине большое количество ракет для систем ПВО типа Iris-T, беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море, необходимые запчасти для артиллерийских систем, которые поставляет Германия, запасные двигатели для танков Leopard, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

Как сказал Писториус, часть вооружений уже готова к отправке.

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