У россиян есть проблемы в области авиации, говорит эксперт.

Самолет Ил-76, который по данным СМИ, Россия планирует утилизировать, производился на заводе Бериева в Таганроге, по которому неоднократно наносились удары. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

"Видимо, эти удары имеют определенные последствия. Ведь Россия не может позволить себе и в дальнейшем делать этот проект, поскольку он дорогостоящий. На данном этапе у них есть куча других дыр, которые надо закрывать. Крылатая ракета со старыми двигателями от советских ракет Х-55. Мы видим проблематику, что они не могут сейчас ремонтировать и обслуживать самолеты стратегической авиации. Они привлекают самолеты Ту-160", - сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что все это указывает на проблематику в области российской авиации. Поэтому, говорит эксперт, РФ будет пытаться закрывать наиболее актуальные проблемы.

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"Какие-то новые технологические решения на время будут приостановлены. Поскольку это требует большого бюджета. Все технологические решения, которые есть у РФ - они на 90% насыщены западными компонентами. Поэтому в условиях санкций, которые сейчас хоть как-то, но работают, мы видим, что есть трудности даже с наполнением элементов тех же "Шахедов", - подчеркнул Храпчинский.

Российский Ил-76: что известно

Накануне аналитики издания Defence Express сообщили, что в России хотят утилизировать редкий самолет Ил-76ПП для постановки помех. Отмечается, что в теории этот самолет должен был бы "глушить" даже американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Отмечается, что Россия смогла изготовить только один экземпляр этого самолета. Он остался на этапе разработки и не смог выйти в серийное производство.

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