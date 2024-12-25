Отмечается, что самолет оказался монструозной и одновременно нефункциональной разработкой, не способной выполнять свою главную задачу.

В России утилизируют редкий самолет для постановки помех Ил-76ПП, довольно интересного и специфического "монстра" советской разработки, который в теории должен был бы "глушить" даже американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, пишет Defence Express.

Отмечается, что на базе этого Ил-76 россияне пытались создать самолет радиоэлектронной борьбы. Теперь же борт бесславным образом утилизируют на территории бывшего учебного аэродрома в городе Иркутск, причина - надо освободить место для застройки.

"Этот самолет был изготовлен в одном экземпляре, остался на стадии опытной разработки, в серийное производство так и не пошел, - говорится в публикации. - Для переоборудования в Ил-76ПП был использован серийный транспортник Ил-76МД, работы происходили на "АНТК им.Бериева" в Таганроге, специализирующемся на самолетах радиолокационного дозора А-50. Предполагалось, что Ил-76ПП будут использоваться в первую очередь для "глушения" РЛС западных ЗРК различных типов, в частности тех же Patrio".

Видео дня

В Defence Express предполагают, что "похоронило" проект то, что на этом самолете был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы "Ландыш":

"Дело в том, что размещение комплекса РЭБ "Ландыш" на Ил-76ПП требовало в частности установки дополнительных источников питания. Чтобы решить эту проблему, конструкторы самолета установили дополнительно два генератора на базе авиационного двигателя АИ-24ВТ, каждый из которых должен был питать четыре переменного тока на борту Ил-76ПП. Однако вроде бы и этого оказалось мало для надежного питания аппаратуры РЭБ".

Кроме того, как отмечается, в ходе работ и испытаний конструкторам Ил-76ПП так и не удалось достичь электромагнитной совместимости бортовой аппаратуры самолета и комплекса "Ландыш".

"Иными словами - Ил-76ПП оказался монструозной и одновременно нефункциональной разработкой, не способной выполнять свою главную задачу, поэтому в 1993 году этот самолет был поставлен на хранение на территории упомянутого выше учебного аэродрома в Иркутске. И, судя по всему, "вспомнили" об этом Ил-76ПП аж тогда, когда надо было освободить место от него под застройку, то есть в конце 2024 года", - констатировали в издании.

Напомним, ранее сообщалось, что в России поставка некачественных подшипников привела к выходу из строя пяти самолетов Ил-76. Речь шла о модернизированных самолетах, предназначенных для перевозки войск и грузов.

Всего в распоряжение Минобороны на конец 2023 года находилось 18 таких судов. Большая часть из них (11) была поставлена в 2022-2023 годах.

Вас также могут заинтересовать новости: