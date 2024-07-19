Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Ил-76МД-90А еще в 2012 году.

Поставка некачественных подшипников привела к выходу из строя пяти российских десантных самолетов Ил-76, которые неоднократно терпели крушения, СКР возбудил уголовное дело, пишет "Коммерсантъ".

По данным следствия, "Балашихинский литейно-механический завод" (БЛМЗ) приобрел у неизвестного производителя подшипники, не отвечающие требованиям документации, и передал их предприятию "Авиастар" для производства самолетов Ил-76МД-90А. Это модернизированные Ил-76, они предназначенные для перевозки войск и грузов.

В результате из-за проблем с шасси из строя вышли пять самолетов. Как подсчитали "Важные истории" по открытым источникам, всего в распоряжение Минобороны на конец 2023 года находилось 18 таких судов. Большая часть из них (11) была поставлена в 2022-2023 годах.

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Уголовное дело возбудили по статье о "злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа". По версии следствия, был "причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России", а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.

Силовики провели обыск в БЛМЗ, а сейчас допрашивает его руководителей и учредителей.

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Ил-76МД-90А еще в 2012 году. Согласно нему, "Авиастар" должен было поставить 39 самолетов в среднем по 3,6 млрд руб. за штуку до 2018 года. Однако в 2020 году контракт решили смягчить. Предполагалось, что по старым условиям "Авиастар" до 2021 года поставит 13 самолетов, а с 2021 вступит в силу новый контракт до 2028 года на 14 судов.

Производство оружия в РФ

Россияне продолжают строительство универсального десантного корабля (УДК) "Иван Рогов" проекта 23900 на керченском судостроительном заводе "Залив". Соответствующий снимок разместил в соцсети X (Twitter) OSINT-аналитик MT Anderson.

Также представлен другой снимок годичной давности: их сравнение позволяет говорить об "определенном прогрессе" в строительстве корабля. Заметим, что на месте строительства активно работают краны. Также можно видеть, как меняется конфигурация палубы УДК.

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