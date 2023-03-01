Чем именно враг подбил самолет Шкаревского, неизвестно.

Украинский пилот Дмитрий Шкаревский в больнице в Днепре, он получил тяжелую травму спины. Это произошло во время массированной атаки России. Шкаревский пытался ликвидировать вражеские объекты, однако его самолет подбили.

В сюжете "Сніданку з 1+1" журналисты рассказали, как Дмитрий спасся из охваченного огнем самолета. 10 февраля 2023 года его подбили около 4 утра.

"Спасаться было трудно. Я увидел, что находился над болотистой местностью, поэтому решил катапультироваться", — делится он.

Спускался на землю Дмитрий несколько минут, должен был приземлиться на замерзшую реку. Когда он упал, почувствовал сильную боль в спине, ему было трудно двигаться. Но он выбрался из парашютной системы, позвонил старшему своей группы и прислал свою геолокацию. Его приняли местные жители и вызвали "скорую".

Чем именно враг подбил самолет Шкаревского, неизвестно, поскольку расследование продолжается. Бойцу поставили титановый каркас в спине, достали обломок из правой конечности. Впереди - курс реабилитации.

Подвиг пилота Вадима Karaya Ворошилова

Напомним, в октябре 2022 года Karaya сбил 2 ракеты оккупантов, а также 5 иранских дронов, летевших над Винницкой областью. После этого его самолет был поврежден, но пилот отвел истребитель от населенного пункта, чтобы не пострадали люди, и смог катапультироваться. За это ему было присвоено звание Героя Украины.

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