То, что создавалось как оружие завтрашнего дня, оказалось непригодным для войны уже сегодня.

Российские потери бронетехники в войне против Украины являются ужасными. Но среди потерянных тысяч танков нет ни одной "Арматы" - самого продвинутого российского танка. Все потому, что он так и не принял участия в боях. Бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон на страницах издания 19fortyfive рассказал, что же не так с этим танком.

Россия впервые показала свой Т-14 "Армата" в 2015 году на ежегодном параде Победы в Москве. И во время этой первой же демонстрации Т-14 сломался прямо на Красной площади. Однако этот комичный эпизод на самом деле не объясняет отсутствие "Арматы" на фронте. На самом деле, проблема не только в низкой надежности машины, но и в ее заоблачной стоимости.

Т-14 - это действительно достаточно сложный и по многим показателям передовой танк, пишет Джонсон. И это делает его настолько дорогим, что становится глупо его использовать в боевых действиях. Руководитель одной из украинских оборонных компаний сравнил "Армату" с дорогим итальянским спорткаром, который кажется чудом техники, пока стоит на витрине автомагазина, но во время повседневной эксплуатации наружу вылезает его вопиющая непрактичность и неприспособленность к езде по обычным дорогам.

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Как отмечает автор публикации, Т-14 действительно получил "передовую" конструкцию, а его системы являются значительным шагом вперед по сравнению с российскими танками предыдущих поколений. Например, он настолько "высоко компьютеризированный", что в теории мог бы работать как беспилотный танк.

Но эти новые "высокие" технологии и похоронили "Армату". Кроме низкой надежности, которая характерна для нового поколения любой техники, Т-14 оказался еще и абсурдно дорогим. Считается, что "Армата" стоит от 5 до 9 миллионов долларов за экземпляр. Сергей Чемезов, глава российского оборонного консорциума "Ростех" и давний близкий соратник российского президента Владимира Путина официально заявил, что Т-14 "слишком дорогой" для отправки в Украину.

По словам Чемезова, "российским военным легче купить более старые Т-90", чем отправить Т-14 в Украину (заметим, что стоимость нового Т-90М составляет около 1,5 млн долларов).

"Кажется, такова судьба танка, как сейчас, так и в будущем. Уровень потерь в высокотехнологичных боевых действиях и потребность в более простом оружии, которое легче ремонтировать, делают Т-14 Армата непрактичным", - резюмирует автор публикации.

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