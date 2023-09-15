Игнат отметил, что количество стран, где будет проходить это обучение, будет только увеличиваться.

В сентябре на авиабазе в американском Техасе начнется "языковая" подготовка украинских пилотов и технического персонала к обучению на истребителях F-16.

"США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", - сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, сообщает NV.

Количество стран, где будет проходить это обучение, будет только увеличиваться.

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"В Великобритании учатся молодые выпускники, у них будет более долговременная подготовка, они не имеют опыта боевого. А пилоты опытные поехали в Данию и уже выполняют ту программу, которую им предложили наши партнеры", – пояснил Игнат.

Он также отметил, что пилотов будут отправлять на обучение "волнами", поскольку часть из них будет продолжать выполнять боевые задачи в Украине.

Обучение украинских пилотов на F-16 - последние новости

США могут научить первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя пройдет больше времени, прежде чем они выполнят боевые вылеты. Об этом сообщает AP со ссылкой на главу Национальной гвардии ВВС США, генерал-лейтенанта Майкла Ло.

Правительство Бельгии будет учить украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана обеспечить Украину самолетами этого типа и подготовка персонала для их обслуживания.

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