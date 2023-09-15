Отмечается, что физически обучение будет проходить на авиабазе в Дании.

Правительство Бельгии будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана снабдить Украину самолетами этого типа и подготовка персонала для их обслуживания.

Издание Le Soir пишет, что шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение от Бельгии, чтобы освоить F-16. К тому же Министерство обороны страны направит трех военных в учебный центр для украинских пилотов в Дании на авиабазе Скрюдструп на юге страны.

Кроме того, в 2024 году бельгийское оборонное ведомство отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации и около 50 военных, в основном технический персонал, которые будут отвечать за развертывание истребителей.

Видео дня

"В дополнение к этому важному вкладу в подготовку и ввод в эксплуатацию истребителя (F-16 - УНИАН) наше правительство официально заявляет о своей поддержке в оказании помощи в реализации этого нового потенциала – необходимого для модернизации украинских вооруженных сил", – заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Истребители F-16 от Бельгии - последние новости

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо еще в феврале дал понять, что Брюссель не будет поставлять боевые самолеты Украине. Позже эту позицию подтвердила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

В свою очередь лейтенант Фредерик Гетинк заявил, что руководство бельгийской армии считает, что самолеты F-16 находятся в плохом состоянии, поэтому их не могут отправить в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: