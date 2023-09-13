ВВС США оценили трехмесячный график на основе опыта подготовки украинских пилотов на самолетах F-15C.

США могут обучить первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя пройдет больше времени, прежде чем они выполнят боевые вылеты. Об этом сообщает AP со ссылкой на главу Национальной гвардии ВВС США, генерал-лейтенанта Майкла Ло.

Ожидается, что украинские пилоты прибудут на авиабазу ВВС США Моррис в Тусоне, штат Аризона, к октябрю. Эти летчики сейчас оцениваются на знание английского языка, и в зависимости от их знаний и предыдущего опыта полета на истребителях они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев.

По словам главы ВВС США, чтобы уложиться в сжатые сроки обучения, база скорее всего, изменит некоторые другие свои международные обязательства по обучению пилотов, чтобы вывести Украину на передний план.

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Однако после завершения обучения в США украинцам придется вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки в НАТО. Союзники по НАТО также обучают украинцев тому, как обслуживать самолеты, и это также необходимо будет завершить, прежде чем самолеты начнут выполнять боевые задачи. Ло не сказал, сколько времени займет дополнительное обучение.

По его словам, ВВС США оценили трехмесячный график на основе опыта подготовки украинских пилотов на самолетах F-15C. Он отметил, что украинские авиаторы уже используют в полете больше западных тактик и что не потребуется много времени, чтобы натренировать их. По словам Ло, подготовка на F-16 займет 9 месяцев у пилотов, не имеющих опыта управления истребителями.

F-16 в украинском небе

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Украина уверена, что уже в начале февраля небольшая группа боевых пилотов будет готова к полетам на истребителях F-16. Вероятно, речь пойдет о менее 10 летчиках.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сказать точно, когда именно это произойдет, пока невозможно, однако прогнозы о дате - начало следующего года являются вполне оптимистичніми, поскольку украинские пилоты должны научиться именно воевать на этих истребителях.

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