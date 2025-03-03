Представлены варианты нового названия для российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщает "Ростех".
Россияне отобрали три варианта, которые понравились им больше всего:
- "Добрыня";
- "СТИМ" или "С-ТИМ" (Союз Танка И Машины);
- "Пересвет" (рус. - "Пересвет").
Со своей стороны отметим, что вариант "СТИМ" созвучен с названием сервиса от компании Valve, которая является известным разработчиком видеоигр. Не менее странным является вариант "Пересвет", ведь именно такое название имеет новый лазерный комплекс, которым так активно хвастались россияне.
Ранее в РФ заявили, что хотят отказаться от названия своей знаменитой боевой машины из-за того, что она слишком "американская". Альтернативой "Терминатору" должно стать имя, которое будет "более привычным российскому слуху".
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Напомним, недавно новый российский истребитель "пятого поколения" увидели в Иране. Специалисты говорят, что самолет приземлился в Исламской Республике на пути домой с международного авиасалона Aero India 2025.
Стоит также добавить, что ранее стал известен первый иностранный покупатель нового самолета.
Как и предполагалось, им стал Алжир. По информации российских СМИ, самолет передадут покупателю уже в этом году. Общее количество истребителей, а также стоимость сделки стороны не разглашают.