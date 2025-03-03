В "Уралвагонзаводе" говорят, что машина может поменять свое имя на более привычное для российского уха.

Представлены варианты нового названия для российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщает "Ростех".

Россияне отобрали три варианта, которые понравились им больше всего:

"Добрыня";

"СТИМ" или "С-ТИМ" (Союз Танка И Машины);

"Пересвет" (рус. - "Пересвет").

Со своей стороны отметим, что вариант "СТИМ" созвучен с названием сервиса от компании Valve, которая является известным разработчиком видеоигр. Не менее странным является вариант "Пересвет", ведь именно такое название имеет новый лазерный комплекс, которым так активно хвастались россияне.

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Ранее в РФ заявили, что хотят отказаться от названия своей знаменитой боевой машины из-за того, что она слишком "американская". Альтернативой "Терминатору" должно стать имя, которое будет "более привычным российскому слуху".

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Напомним, недавно новый российский истребитель "пятого поколения" увидели в Иране. Специалисты говорят, что самолет приземлился в Исламской Республике на пути домой с международного авиасалона Aero India 2025.

Стоит также добавить, что ранее стал известен первый иностранный покупатель нового самолета.

Как и предполагалось, им стал Алжир. По информации российских СМИ, самолет передадут покупателю уже в этом году. Общее количество истребителей, а также стоимость сделки стороны не разглашают.

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