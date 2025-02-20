Илья Ведмеденко

Специалисты давно обращают внимание на то, что на самом деле машине нет места на поле боя.

Знаменитая российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" может сменить название. Об этом сообщает "Уралвагонзавод" (УВЗ), который выступает производителем этой техники.

"В обществе кулуарно уже давно поднимается вопрос об отказе от американского названия", - говорится в сообщении "Уралвагонзавода". Альтернативой может выступить имя, которое будет "более привычным российскому слуху".

Как отмечает производитель, такие боевые машины являются "очень важными на поле боя" и могут использоваться как в связке с танками, так и в качестве самостоятельных боевых единиц. Это, очевидно, является большим преувеличением: как показал опыт, "Терминатор" не имеет никаких преимуществ перед основными боевыми танками (даже устаревшими, которые активно использует армия РФ).

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Западные специалисты обращают внимание на отсутствие у машины современной системы управления огнем и нормальной защиты для пусковых установок для ПТУР. Кроме того, "Терминатор" критикуют за слишком высокую цену.

Боевые машины поддержки танков

БМПТ предназначены для боевых действий в боевом порядке бронетанковых войск и огневой поддержки танков на поле боя. Разрабатывать такую технику начали еще в СССР.

Россияне усовершенствовали более ранние разработки. "Терминатор" получил мощное вооружение, основу которого составляют две 30-мм пушки 2А42. Также машина получила 7,62-мм пулемет, противотанковые ракеты "Атака" и гранатометы АГС-17.

Несмотря на очень высокую (как для российской бронетехники) защиту, "Терминаторы" оказались уязвимыми против украинского оружия. Ранее в сеть уже выкладывали кадры с подбитыми БМПТ.

Интересно, что Украина также создала боевую машину поддержки танков. Она получила название "Азовец". Единственный построенный экземпляр достался РФ.

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