Танк слишком дорогой и его производство ограничено, кроме того, россияне боятся потерять престиж, если Т-14 потерпит поражение.

Россияне давно бахвалятся своим новейшим и самым технологичным танком Т-14 Армата, однако при всем этом танк до сих пор не появился на фронте в Украине, хотя находится в разработке уже почти два десятилетия.

Как пишет военный аналитик Айзек Зейтц для портала 19fortyfive, есть несколько факторов, которые могут объяснить, почему Россия не решается использовать свой "супертанк" в бою.

По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, основная причина заключается в высокой стоимости танков, и поэтому российской армии "проще купить те же Т-90".

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Однако, отмечает эксперт, Чемезов также указал, что Армата — это новый танк, который еще не полностью прошел все испытания, так что возможно, он просто еще не готов к полноценному боевому развертыванию.

Еще одной важной причиной являются проблемы с производством. Первоначально российская армия планировала приобрести 2300 Т-14 в период с 2015 по 2020 год. Однако дефицит производства и финансовые ограничения отодвинули эти сроки.

По состоянию на 2021 год, как сообщается, серийное производство началось, но количество оставалось низким. Хотя российские чиновники утверждают, что некоторые танки Т-14 были поставлены в армию, но, по оценкам, их количество составляет не более 20.

Еще одним фактором, вероятно, является престиж, считает Зейтц:

"Русские уже много лет расхваливают Т-14. Если танк вступит в бой и покажет себя плохо (как практически любой другой танк в Украине), россияне потеряют еще больше доверия. Россия заявила, что намерена экспортировать Т-14, когда он станет доступен — плохие результаты в Украине повредят ее репутации и повредят шансам танка получить экспортные заказы".

Также, отмечает эксперт, Россия считает, что Т-14 "слишком ценен", чтобы рисковать им в бою.

Передовые характеристики танка, такие как усиленная броня, система активной защиты "Афганит" и улучшенные датчики, делают его чрезвычайно ценным. Если танк попадет в руки украинцев, а затем и американцев, это станет катастрофой для Кремля, подчеркивает он.

Многие аналитики уже списывают Т-14 как мертвый проект. Однако решение об отмене или продолжении его производства, скорее всего, будет принято после окончания войны, но до той порі можно не ожидать появления Т-14 в бою, подчеркивает аналитик.

Российская техника в войне в Украине

Ранее военный обозреватель Калеб Ларсон писал, что Россия приняла решение вернуть Ту-160 времен холодной войны в виде модернизированного варианта Ту-160М из-за того, что она нуждается в ударной платформе дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям в Украине.

А унтер-офицер спецназа армии США в отставке Стив Балестриери отмечал, что российский танк Т-80 просто ужасно показал себя на войне в Украине, став "дорогим стальным гробом" для оккупантов.

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