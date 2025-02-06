Известно, что до 2010 года проект разработки танка был полностью приостановлен.

Когда-то Т-95 был самым амбициозным российским танковым проектом, который имел дистанционно управляемую башню, 152-мм гладкоствольную пушку и повышенную живучесть экипажа. Его разработали в конце 1980-х годов, он должен был заменить устаревшие танки советских времен на новые с высокой огневой мощностью и защитой. Об этом пишет оборонный обозреватель журнала 19FortyFive Айзек Зайц.

Однако экономическая борьба, конкуренция со стороны Т-90 и коррупция на "Уралвагонзаводе" привели к тому, что его сняли с производства в 2010 году. Но РФ сосредоточилась на Т-14 "Армата", что имеет некоторые инновации Т-95, однако страдает от похожих производственных проблем.

"Если бы Т-95 был принят на вооружение, он мог бы бросить серьезный вызов западным танкам - сейчас же он остается одной из самых больших упущенных возможностей России", - считает эксперт.

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Характеристики Т-95

Разработка Т-95 началась еще в 1988 году под названием "Усовершенствование-88", который должен был заменить устаревший Т-72.

"В интересах повышения живучести экипажа конструкторы решили разместить весь экипаж в корпусе, выбрав для этого дистанционно управляемую башню. Экипаж находился в бронированной капсуле, полностью изолированной от любых боеприпасов и, таким образом, защищенной от опасных взрывов", - подчеркнул автор материала.

По некоторым данным, беспилотная башня была вооружена 30-мм автоматической пушкой и 12,7-мм пулеметом Kord.

"Однако, одной из самых страшных ее особенностей была ужасная 152-мм гладкоствольная пушка, которая является значительной модернизацией 125-мм пушки на Т-72 или 120-мм пушки на Абрамсе. К сожалению, недостатком большего калибра стало то, что Т-95 пришлось перевозить меньше боеприпасов или увеличивать его корпус, чтобы вместить достаточное количество боеприпасов", - объяснил Айзек Зайц.

Также T-95 получил новую ходовую часть, силовую установку, средства управления огнем, разведки и идентификации целей. Однако детали этих систем засекречены, поэтому можно лишь догадываться, насколько они могли быть эффективными.

Кроме того, танк был оснащен системой активной защиты "Арена", которая должна была бы защищать его от ПТРК.

Что не так было с финансированием этого танка

Несмотря на его возможности, к 2008 году разработка танка не была завершена, а к 2010 году проект был полностью приостановлен. Тогдашний заместитель министра обороны РФ Николай Макарон заявлял, что танк стал "морально устаревшим".

"Одна из возможных причин заключается в том, что российское танкостроение в начале 2000-х годов находилось на рекордно низком уровне. После экономически катастрофических 90-х годов российский производитель танков Уралвагонзавод (УВЗ) пытался удержаться на плаву, даже после недавнего выпуска Т-90. УВЗ получил второе дыхание после того, как Индия приобрела много Т-90, но российская промышленность все еще восстанавливалась", - пояснил военный обозреватель.

Поэтому в таких условиях начинать производства сверхсовременного танка, который Уралвагонзавод не имел возможности изготавливать в большом количестве, не имело смысла.

Коррупция в проекте создания танка Т-95

По словам некоторых аналитиков, жадные руководители УВЗ решили закрыть Т-95Ю, чтобы обеспечить финансирование других проектов. В то время новые проекты имели больше внимания и финансирования со стороны государства, чем проекты десятилетней давности.

"Одним из таких новых проектов стал печально известный Т-14 "Армата", который вобрал в себя много технологий с Т-95, в частности, беспилотную башню и общую конструкцию корпуса. Таким образом, коррупция в конструкторских бюро в конце концов привела к отказу от Т-95 в пользу Т-14", - отметил автор материала.

Эксперт добавил, что несмотря на его неудачную электронику, беспилотная башня и крупнокалиберная пушка сделали бы танк "грозным противником на поле боя".

Военная техника в мире - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты представили новую версию Т-90М с активной защитой. На башне танка можно увидеть дополнительные датчики, а также оборудование, которое ранее не демонстрировали на серийных образцах.

Также сообщалось, что в Донецкой области заметили "волосатую" боевую машину, которую назвали новейшей импровизированной защитой, используемой для противодействия беспилотникам. Отмечается, что эти дополнения, которые похожи на волосы, должны удерживать на расстоянии небольшие беспилотники, которые насыщены взрывчаткой.

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