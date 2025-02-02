Скорее всего, эта машина является старой ржавой БМП-1.

На фронте в Украине заметили российскую боевую машину с необычным видом, а именно с острой "щетиной" и длинными волнистыми "волосами". Такую модификацию показали на российском пропагандистском телеканале, которую назвали новейшей импровизированной защитой, используемой для противодействия беспилотникам, пишет The Telegraph.

Речь идет, скорее всего, о машине, которая является ржавой БМП-1. Она была покрыта металлическими листами в рудиментарной конструкции, которую впервые использовали во время Первой мировой войны для прикрытия слабых мест в обороне.

Однако теперь Россия добавила вьющиеся стальные снопы, которые нависают над открытой, обнаженной задней частью машины, а по бокам отверстий торчит густая "щетина", которая похожа на веник.

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В издании отмечают, что эти дополнения, которые похожи на волосы, должны удерживать на расстоянии небольшие беспилотники, которые насыщены взрывчаткой.

По словам военного аналитика RUSI Александра Данилюка, он раньше никогда не видел, чтобы такие средства защиты использовали на поле боя.

Также стало известно, что такую передвижную БМП, которая напоминает сарай, показал государственный телеканал "Россия1" в начале этой недели недалеко от Часового Яра, что в Донецкой области, где оккупанты активно пытаются продвинуться.

В свою очередь украинский эксперт по вопросам вооружений и редактор Defence Express Валерий Рябых считает, что "волосы" и "щетина" используются для "преждевременного срабатывания предохранителей на боеголовках ПТРК, чтобы предотвратить тяжелые повреждения для тех, кто и что находится под импровизированной защитой".

По его словам, такие самодельные приборы являются частью более широких усилий для защиты бронетехники от растущего количества все более совершенных беспилотников.

Рябых добавил, что "мохнатая" БМП может быть ответом на новые беспилотники, которые используют обе стороны.

Война в Украине - последние новости

Ранее 110 ОМБр сообщила, что в Великой Новоселке, что в Донецкой области, россияне не могут дальше продвигаться, ведь попали в "огневой мешок". Сейчас в этом населенном пункте активно работает украинская аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение оккупантов.

Также стало известно, что в Украине создают мощную систему защиты от российских дронов. В эту систему будут интегрированы ранние разработки компании "Атлас", которые уже продемонстрировали свою эффективность на фронте.

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