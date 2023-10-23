Впервые эти дроны враг применил несколько месяцев назад, утверждает эксперт.

Российские оккупанты начали использовать для атак по Украине новые примитивно собранные дроны. Такие беспилотники можно сконструировать даже в кружке авиамоделирования, говорит военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"В который раз было сообщение об уничтожении неустановленного типа вражеского БПЛА. Есть фото уничтоженного дрона с двигателем, который можно приобрести на AliExpress – это бензиновый двигатель для авиамоделей. Такой дрон можно собрать в любом кружке авиамоделирования. Можно говорить об использовании врагом примитивно собранных с минимальными затратами дронов", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Он добавил, что впервые такие беспилотники были впервые использованы российской армией еще в июне. Они производятся из фанеры, а для топливного бака оккупанты используют пластиковую бутылку.

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"Эти БПЛА могут нести несколько килограммов полезной нагрузки. У них нет защищенных каналов управления. То есть есть максимальная экономия на всем. Эти дроны враг использует, чтобы "шахеды" применять более эффективно и истощить нашу ПВО", – резюмировал Катков.

Новые дроны оккупантов: что говорят эксперты

Во время очередной атаки РФ по Украине в ночь на 22 октября было уничтожено 2 беспилотника неустановленного типа, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Впоследствии спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что речь идет о дронах кустарного производства, которые изготавливают буквально из палок.

Эксперты издания Defense Express говорят, что эти "фанерные" дроны могут представлять реальную проблему для украинской ПВО. Примечательно, что они оснащены гражданскими фотоаппаратами, поэтому очевидно, что россияне могут использовать их и для разведки. Эти дешевые дроны достаточно эффективны для фиксации мест расположения украинских средств ПВО.

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