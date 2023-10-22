Этой ночью враг атаковал Украину двумя фанерными дронами кустарного производства.

Дроны "неопределенного типа", которые россияне изготавливают из фанеры и двигателей с AliExpress, могут представлять реальную проблему для украинской системы ПВО. Об этом пишет издание Defense Express, специализирующееся на оружейной тематике.

Отмечается, что это уже далеко не первое использование врагом таких "летающих этажерок". Россияне запускают их с мая текущего года. Одной из очевидных задач таких дронов является проведение воздушной разведки, о чем свидетельствует наличие на борту обычных "гражданских" фотоаппаратов.

Второй вероятной задачей этих беспилотников является "спам", то есть перегрузка и истощение украинской ПВО. Как отмечает Defense Express, на самом деле такие дроны являются достаточно дешевым и эффективным решением для выполнения целого рода простых задач, например, визуальной фиксации украинских средств ПВО на маршруте полета.

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"Интересно, что на одном из "приземленных" дронов этого типа нашли угловой отражатель, и это могло свидетельствовать о том, что россияне умышленно строят эти беспилотники так, чтобы они были заметны для РЛС и соответственно провоцировать активность средств нашей противовоздушной обороны", – пишет издание.

Специалисты предполагают, что для связи с оператором на эти дроны могут устанавливать модемы спутниковой связи "Иридиум".

Российские самодельные дроны

Как писал УНИАН, в утреннем отчете Воздушных Сил Украины было сообщено, что в ночь на 22 октября российские захватчики запустили по территории Украины среди прочего "два БпЛА неопределенного типа".

Чуть позже спикер Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил в эфире телемарафона, что речь идет о беспилотнике "кустарного" производства, отличающемся примитивностью конструкции (буквально делают "из палок"), но при этом способном нести несколько килограммов взрывчатки и выступать в роли камикадзе. Отдельно спикер отметил, что на такие дроны устанавливают гражданские мини-двигатели, приобретенные "на AliExpress".

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