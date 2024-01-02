За прошлый год российский ВПК сократил темпы производства по Су-34М и по Су-57, и это можно объяснить в частности влиянием санкционного режима от Запада.

За 2023 год россияне получили 28 новых боевых и военных самолетов, что не слишком лучше результата 2022 года, и значительно меньше плановой цифры на прошлый год.

Польские аналитики из Defence24 исходят из того, что при каждой новой заявленной передаче самолетов для "ВКС РФ" в каждой из партий было не более двух "бортов". Соответственно, им удалось насчитать, что за прошлый год российские военные получили 24 боевых самолета и четыре учебно боевых. Если детализировать по типам, то картина всего за 2023 год будет выглядеть так: шесть самолетов Су-34М; 10 самолетов Су-35С; четыре Су-57; четыре Су-30СМ; четыре учебно-боевые Як-130.

При этом, как отмечают аналитики Defence24, можно даже наблюдать колебания по темпам производства тех или иных самолетов для "ВКС РФ" в 2023 году. Потому что если припоминать результаты за 2022 год, то там были следующие цифры по выполненным поставкам: 10 самолетов Су-34М; семь Су-35С; шесть Су-57; четыре Су-30СМ; два учебно-боевых Як-130.

Видео дня

Всего - 27 боевых самолетов и два учебно-боевых.

Получается, что за прошлый год российский ВПК сократил темпы производства по Су-34М и по Су-57, и это можно объяснить в частности влиянием санкционного режима от Запада.

Производство самолетов в РФ - детали

Российская Федерация признала, что ее самолеты-истребители Су-35С и МиГ-31БМ без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в воздухе "не видят" ничего. Об этом пишет издание Defense Express.

Там отмечают, что российские пропагандистские СМИ опубликовали материал, посвященный самолетам радиолокационного дозора А-50 в строю "ВКС РФ", в частности во время войны против Украины.

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