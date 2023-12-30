Самолеты-истребители без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в воздухе оказались беспомощными.

Российская Федерация признала, что ее самолеты-истребители Су-35С и МиГ-31БМ без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в воздухе "не видят" ничего. Об этом пишет издание Defense Express.

Там отмечают, что российские пропагандистские СМИ опубликовали материал, посвященный самолетам радиолокационного дозора А-50 в строю "ВКС РФ", в частности во время войны против Украины.

"Это уже само по себе событие, на которое стоило обратить внимание. Потому что вражеская пропаганда обычно почти ничего не говорит о своих "летающих радиолокаторах", которые с определенной эпизодичностью "светятся" в новостях о боевых действиях", - говорится в статье.

Авторы указывают: российские пропагандисты утверждают, что их А-50 якобы способны обнаруживать все типы наземных целей, от стационарных объектов и ракетных комплексов до танков и САУ на дистанции до 300 километров, и даже передавать соответствующие целеуказания операторам ракетных комплексов "Искандер-М" и "Торнадо-С", и что такая "разведывательно-ударная связка" якобы может охотиться даже на M142 HIMARS.

"А еще рашисты заявили, что их истребители Су-35С и МиГ-31БМ могут проводить пуски дальнобойных ракет "воздух-воздух" Р-37М на дистанцию до 300 километров только по целеуказанию с А-50. и вот на этот момент точно стоит обратить внимание, хотя бы в контексте вопроса о повышении возможностей нашей авиации", - пишет издание.

Аналитики напоминают, что в СМИ уже проходили сообщения о том, что Украина хочет модернизировать F-16 до тех параметров, которые дадут технологический паритет перед истребителями "ВКС РФ". При этом параметры желаемой модернизации официально не раскрываются.

"Но в целом не сложно предположить, что "апгрейд" может касаться повышения дальности обнаружения воздушных целей бортовой РЛС и увеличения дальности применения ракет "воздух-воздух". А ведь из приведенного выше следует, что рашистам технологическое преимущество для истребительной авиации обеспечивает также и наличие самолетов радиолокационного дозора. Что заодно и перед нами ставит вопрос, что к F-16 надо и AWACS", - заключают аналитики.

Война в Украине - последние новости

Украинские пограничники виртуозно уничтожили шесть беспилотников на Запорожском направлении. Один из "квадриков" под действием перекрестного волнового огня ружей сдетонировал еще в воздухе. Еще три беспилотника-убийцы разорвало на куски, остальные удалось приземлить почти невредимыми.

Между тем на юге Украины увеличилась активность БПЛА со взрывчаткой. Россия также увеличила численность кораблей в акватории Черного моря.

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