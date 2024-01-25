Жданов подчеркнул, что Ким Чен Ын не принимает самостоятельных решений.

Россия получила от своих партнеров миллион боеприпасов. Военный эксперт Олег считает, что за всем этим стоит Китай.

"Да, Лавров уехал в Пекин, а Шойгу – в Пхеньян, и в результате России в течение нескольких месяцев дали миллион боеприпасов. Причем Москва получит еще 500 тысяч снарядов. Это дело рук Китая, ведь понятно, что Ким Чен Ын не принимает самостоятельных решений и является марионеткой Си Цзиньпина", – пояснил он в интервью "Главреду".

По его словам, лидер Китая сейчас утверждает переговорную позицию с Соединенными Штатами по вопросу Тайваня. Жданов объяснил, по какой схеме действует Си Цзиньпин: "Я дам России столько вооружений, сколько ей надо, чтобы она выиграла в этой войне, если вы мне не уступите Тайвань".

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Поставки оружия России: что стоит знать

В первый год полномашстабной войны РФ против Украины одним из основных поставщиков оружия Москве был Иран. Тогда оккупанты массированно атаковали украинские города дронами.

Однако в последние недели в СМИ в этом контексте все чаще упоминают Северную Корею. Уже известны случаи применения Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине.

Южная Корея заявила, что сейчас КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд.

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