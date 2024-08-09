Иран передает России боеприпасы прямо с конвейера.

Иран, наравне с Северной Кореей продолжает поставлять российскому оккупационному войску артиллерийские снаряды. Об этом пишут эксперты Defence Express, отмечая, что в сети появились новые фото иранских копий 130-мм боеприпасов ОФ-482М, которые РФ использует из своих пушек М-46 на Марьянском направлении.

При этом эксперты указывают на два важных отличия в поставках снарядов.

Прежде всего, иранские 130-мм боеприпасы достаточно редко фиксируются на фото или видео, в отличие от снарядов из КНДР.

Видео дня

"Во-вторых, когда речь идет о поставках в РФ артиллерийских боеприпасов КНДР, то это преимущественно поставки "из запасов", тогда как Иран отправляет снаряды фактически с конвейера - например, на тех же 130-мм боеприпасах указано 2024 год производства, 10 партия", - отмечают эксперты.

Что касается пушек М-46, которые используют россияне на поле боя, то эксперты уже отмечали, что оккупанты перешли к расконсервации этих 130-мм пушек родом из 1950-х годов, тогда же предполагалось, что РФ вероятно будет просить боеприпасы для этих пушек у КНДР.

Насколько "свежие" снаяды получает Россия

Это уже не первый случай, на поле боя у российских оккупантов замечены именно "свежие" боеприпасы иранского производства. Так, в начале этого года в сети появилось изображение сразу трех 122-мм российских снарядов - их собственного производства, а также из Северной Кореи и Ирана.

Тогда эксперты тоже отмечали, что в отличие от российских и иранских снарядов, которые были изготовлены в 2023 году, боеприпас из КНДР выглядел относительно старым, на нем сквозь краску даже просматривалась ржавчина.

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