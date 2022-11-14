Россияне могут использовать эффект неожиданности применения нового вооружения, чтобы нанести максимальный урон украинской инфраструктуре.

Россия накапливает силы, в том числе иранские баллистические ракеты, для мощного массированного удара по Украине.

Как отметил военно-политический эксперт Александр Коваленко в эфире FREEDOM, оккупанты в настоящее время испытывают трудности даже в ракетах С-300, уже истощая запасы Беларуси.

Затишье по ракетным ударам в Украине Коваленко назвал "настораживающим". По его мнению, россиянам могут уже идти поставки иранских ракет, в том числе морским путем: "В теории можем говорить о накоплении боекомплектов для массированного удара по территории Украины именно этими ракетами".

Коваленко считает, что россияне могут использовать эффект неожиданности применения нового вооружения, чтобы в удобный момент нанести максимальный урон украинской инфраструктуре.

"Использование дронов показало, что любая техника, которая в первый раз применяется, имеет эффект неожиданности и неизученности. Аналогично может быть и с иранскими ракетами. В российском командовании понимают, что первые пуски будут куда успешнее, чем последующие. Поскольку тогда уже будут разработаны алгоритмы противодействия нашей ПВО. Поэтому они могут готовить боекомплект долго, чтобы нанести максимальные поражения в первые дни применения. В этом опасность такого вот затишья", - рассказал Коваленко.

Россия готовит новый массированный удар по Украине

12 ноября спикер ВВС Украины Юрий Игнат предупредил о возможной подготовке россиян к новому массированному удару по Украине. Среди рассматриваемых дат Игнат назвал 14-15 ноября, когда на Бали будет проходить саммит "Большой двадцатки", ведь, как он отметил, россияне любят "символические даты". Оккупанты накапливают запасы необходимых боеприпасов.

Сегодня российские войска продолжили обстреливать прифронтовые регионы, в частности, били по критической инфраструктуре.

Также появлялась информация о вывозе оружия из Беларуси в Россию и тренировочных полетах российских истребителей-носителей "Кинжалов" на территории республики, что вполне может предшествовать будущему удару.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский предупреждал, что враг может применить в следующем ударе по украинским городам иранские баллистические ракеты.

В результате регулярных ударов со стороны агрессора в Украине по состоянию на 19 октября уже было повреждено почти 40% энергетических объектов.

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