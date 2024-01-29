Россияне внезапно добавили кумулятивный и зажигательный эффекты.

Россия в очередной раз обновила версию боевой части дронов-камикадзе типа Shahed-136. Она является продолжением развития предыдущей с индексом "МСНЫ", во время модернизации которой получила дополнительный кумулятивный и зажигательный (термический) эффекты. Это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом "БСФ".

Как сообщает Defense Express, изменения в версии боевой части видны на новых фото сбитого "черного" дрона, которые оказались в распоряжении издания. Маркировка новой боевой части содержит индекс "БСТ-52", а также содержит номер 206-2-23, который указывает на то, что она была произведена в 2023 году. О точном значении "206-2" возможно будет говорить лишь после получения большего количества данных для анализа.

Боевая часть получила кумулятивную выемку, которая и отвечает за создание кумулятивной струи. Но самое опасное - дополнительный термический эффект при взрыве "БСТ-52", который обеспечивается установленными в середину боевой части зажигательными элементами, учитывая все - термитными "шашками".

Видео дня

"Возможно появление в начале декабря 2023 года неподтвержденной информации о термобарической боевой части на Shahed-ах, было вызвано этой боевой частью с дополнительным зажигательным эффектом. В целом попытка создать столь разнообразную по эффектам боевую часть в РФ в целом чем-то подражает оригинальной боевой части Shahed-136 иранского производства. Она имела большое количество кумулятивных воронок, что прямо указывало на непонимание ее разработчиков физических процессов образования кумулятивной струи, а также готовые поражающие элементы", - пишет издание.

Пока все указывает на то, что боевая часть с индексом "БСТ-52" является специально разработанной для Shahed-ов боевой частью.

Производство БПЛА в России

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, Российские оккупанты после первого контракта на поставки БПЛА из Ирана смогли наладить собственное производство, которое уже работает в Елабуге.

В воздушных силах рассказывали, что Российская Федерация наращивает производство ударных дронов.

Недавно стало известно, что российское конструкторское бюро "Стратим" запустило производство бюджетного аналога иранского БПЛА Shahed под названием "Ястреб". Он имеет дальность полета 350 километров и боевую часть 800 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: