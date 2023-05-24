Сейчас Россия начала осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону, подчеркнул Уоллес.

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые подтвердил применение дальнобойных ракет Storm Shadow франко-британского производства на поле боя.

Во время брифинга в Киеве 24 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что решение передать Украине дальнобойные средства поражения было принято из-за неоднократно применения Россией такого вида оружия против украинского населения.

"Сейчас Россия начала осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону. И будут помогать Украине всеми возможными видами вооружения - от противотанковых ракет, Storm Shadow, а теперь - F -16", - отметил Уоллес.

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В свою очередь, Резников подчеркнул, что ракеты уже на поле боя.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сообщил Резников.

Storm Shadow в Украине - что известно

11 мая 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow с анонсированной дальностью не менее 250 км. Тогда Уоллес подчеркнул, что ракеты будут применяться против врага только по "суверенной территории Украины", что является фактически дипломатическим "маневром" для ударов по Крыму, ведь Запад не признает его "российским".

Уже 16 мая канал CNN, ссылаясь на американских чиновников, заявил о первых применениях этих ракет на фронте.

Именно в те дни участились "прилеты" по местам скопления российских войск в Луганске. Кроме того, неизвестный "хлопок" прилетал и по рашистам в Мариуполе.

Крылатые ракеты Storm Shadow способны "обманывать" ПВО противника благодаря низковисотному полету. Помимо умения обходить ПВО врага, Storm Shadow также является защищенной от действий разнообразных радиоэлектронных систем подавления противника. В отличие от полуслепых российских террористических ракет, она является высокоточной ракетой.

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