Применение этого типа оружия подтведили информированные чиновники.

Украинские воины начали использовать для уничтожения российских оккупантов дальнобойные ракеты британо-французского производства Storm Shadow.

Как сообщает американский канал CNN, применение этого типа ракет подтвердили двое американских чиновников, а также один западный.

"Двое американских чиновников и западный чиновник, знакомые с этим вопросом, сообщили, что украинские силы начали использовать предоставленные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по российским целям", - пишет канал.

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Storm Shadow уничтожают оккупантов

Storm Shadow - крылатая ракета большой дальности разработана Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. Дальность-более 250 километров.

Оккупанты утверждают, что ВСУ по меньшей мере дважды применили эти ракеты для ударов по Луганску. Во второй раз это произошло несколько дней назад, когда день во временно оккупированном Луганске начался с утренних взрывов.

Во время "прилета" по Луганску есть попадание по старому зданию Луганской академии внутренних дел. На территории объекта с 2015 года находились российские военные. Могут быть погибшие и раненые. Пропагандисты уже утверждают, что это были ракеты Storm Shadow.

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