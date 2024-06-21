Вместе с тем, по мнению специалиста, перебазирование на более дальние аэродромы вряд ли повлияет на уменьшение или интенсивность обстрелов.

Авиационный эксперт Богдан Долинце назвал вероятную причину перебазирования российских самолетов на более отдаленные от линии фронта аэродромы, о чем сообщало Британское министерство обороны, передает 24 канал.

По его мнению, изменение места дислокации российской авиации - определенные меры по подготовке к появлению самолетов F-16 в украинском небе, ведь истребители будут иметь большую дальность поражения именно воздушных целей.

При этом эксперт оценил, изменится ли эффективность российских воздушных сил после соответствующего перебазирования самолетов.

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"Перебазирование на более дальние аэродромы вряд ли повлияет на уменьшение или интенсивность использования российской военной авиации. Однако это может привести к тому, что удары или запуски российской авиации станут более прогнозируемыми. Ведь их можно будет обнаруживать раньше, и останется больше времени для подготовки к таким налетам", - заявил эксперт.

Истребители F-16 для Украині - актуальное

Напомним, Дания дала Украине разрешение использовать переданные истребители F-16 для поражения военных целей на территории России. Однако военные эксперты считают, что это может быть не лучшим вариантом для них.

по мнению экспертов, Украине придется быть более осторожной со своими F-16, поскольку она получает их не так уж и много, и Киев не может позволить себе понести огромные потери.

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