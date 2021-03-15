Военно-морские силы получили опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».
Об этом сообщает Управление информации и прессы Министерства обороны.
Министр обороны Украины Андрей Таран напомнил, что комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны и предприятием «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч».
Комплексы значительно усилят способности Вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в ВМС.
«Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», - отметил Таран.
Читайте такжеУкраина рассчитывает получить современные американские истребители F-35
Ракетные комплексы "Нептун": что о них известно
В августе 2020 года Таран подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса "Нептун" на вооружение ВСУ.
Дивизион, на вооружении которых будет находиться комплекс, разместят в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей.
Комплекс «Нептун» включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.
Как заявлял Таран, первые опытные образцы комплекса позволят начать практическую подготовку военных, которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс в составе боевых частей.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram