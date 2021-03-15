Комплексы значительно усилят способности Вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе.

Военно-морские силы получили опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».

Об этом сообщает Управление информации и прессы Министерства обороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран напомнил, что комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны и предприятием «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч».

Комплексы значительно усилят способности Вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в ВМС.

«Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», - отметил Таран.

Ракетные комплексы "Нептун": что о них известно

В августе 2020 года Таран подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса "Нептун" на вооружение ВСУ.

Дивизион, на вооружении которых будет находиться комплекс, разместят в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей.

Комплекс «Нептун» включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

Как заявлял Таран, первые опытные образцы комплекса позволят начать практическую подготовку военных, которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс в составе боевых частей.

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Автор: Виктория Токарева