По словам Андрея Юсова, ВПК России может ежемесячно производить 40-50 крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении ВС РФ находилось около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Об этом в ответ на запрос 24 Канала сообщил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

При этом, по его словам, потенциал для производства этого оружия у страны-агрессора остается немалым.

"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", - отметил Юсов.

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Последняя ракетная атака РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. В целом россияне выпустили 210 воздушных целей - 120 ракет и 90 дронов. Украинская Противовоздушная оборона уничтожила 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 беспилотника. Обстрел был одним из самых массированных за несколько последних месяцев.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на массированную атаку России, отметил, что следующие недели будут решающими не только для войны в Украине, но и для общего будущего.

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