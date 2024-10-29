Россия пытается максимально удешевить производство средств убийства и разрушений, но одновременно и нанести Украине больше вреда.

Гибридная ракета "Гром-Е1" является еще одним средством российских захватчиков для осуществления ракетно-дронового террора Украины. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире на Radio NV.

Эксперт сказал, что ракета "Гром-Е1" является новой разработкой россиян.

"Такой себе аналог американских JDAM-ER. Сочетание бомбы с реактивным двигателем, которая имеет крылья. Достаточно высокоточная боевая составляющая, имеет осколочно-фугасную модульную боевую часть 315 кг. Это немало. Поэтому, очевидно, что она несет смерть и разрушения, и достаточно опасна по своей сути. Речь идет о том, что она способна преодолевать расстояние до 65 км, а значит, фактически, наш несокрушимый Харьков может оказываться полностью в зоне поражения такого типа дрона-ракеты", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт сказал, что с одной стороны, враг пытается максимально удешевить производство средств убийства, а с другой - нанести Украине больше вреда.

Также он обратил внимание, что несколько месяцев назад многие украинские эксперты ошибались, что российская оборонная промышленность не может производить около тысячи дронов "Шахед" в месяц, но реальность постоянных ночных атак свидетельствуют о том, что враг смог начать производить даже больше тысячи.

Селезнев также считает, что россияне при производстве средств убийства не делают ставку на точность и меткость этих средств, потому что захватчикам важно создать масштабную тактику ракетно-дронового террора для того, чтобы заставить власти Украины уступить позиции, ведь путинская Россия требует от Украины капитуляции.

Гибрид "Гром-Е1" - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2024 года Россия впервые за время войны применила по Харькову гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы - "Гром-Е1". После того, применение этого вида вооружения россиянами неоднократно повторялось.

Отмечается, что гибридная ракета "Гром-Е1" была создана на базе советской ракеты X-38. Максимальная дальность поражения может составлять до 120 км. Стартовая масса составляет 594 кг, а боевая часть - осколочно-фугасная - 315 кг.

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