Сейчас на вооружении Украины есть больше западного оружия, добавил он.

Украина нуждается в большем количестве западных средств для уничтожения беспилотных ударных аппаратов, а также вооружении, которое можно адаптировать к ракетам, поскольку Российская Федерация наращивает производство ударных дронов.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире FREEДОМ. По его словам, мобильные группы противовоздушной обороны, которые являются активным костяком для сбития БПЛА и ракет, также используют переносные зенитно-ракетные комплексы, оборудованные тепловизионным оборудованием.

"Поэтому ждем западное вооружение, ждем больше Gepard, который хорошо показал себя на поле боя. Также приходят системы HAWK, которые зарекомендовали себя неплохо на одном из направлений... Именно современное технологическое оружие помогает нам эффективнее бороться. Это NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и Patriot - четыре основных комплекса, и ПВО Сухопутных войск, там большой спектр вооружения", - добавил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что сейчас на вооружении Украины есть больше западного оружия. "Теперь у нас уже есть несколько батарей IRIS-T, несколько батарей NASAMS, несколько батарей Patriot, есть SAMP/T. У сухопутных войск есть Crotale и другие комплексы", - сказал он.

Работа украинской ПВО: последние новости

Вчера в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что в течение 23-24 декабря украинская противовоздушная оборона сбила четыре российских самолета Су-34.

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