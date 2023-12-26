Вечером в понедельник, 25 декабря, Украина оказалась под атакой российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 22:22 военные сообщили об угрозе ударных дронов для Херсонщины. Впоследствии о воздушной опасности предупреждали жителей Днепропетровщины, Кировоградщины и Черкасской области.

В 23:58 Общественное сообщило, что в Николаеве слышали звуки взрывов. Уже через несколько минут Воздушные силы написали, что в районе Николаева фиксируют российский беспилотный летательный аппарат. "Пребывайте в укрытиях", - призвали они.

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Сейчас тревога звучит в Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Военные не сообщали об отбое угрозы дронов по Украине.

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Обновлено в 00:48: Фиксируют движение ударных БпЛА по территории Черкасской области в направлении Киевской.

Последние атаки БПЛА по Украине

Утром Воздушные силы сообщали, что минувшей ночью российские захватчики запустили из оккупированного Крыма 31 ударный беспилотник типа "Shahed". Противовоздушная оборона уничтожила 28 из них в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Уже вечером оккупанты запустили беспилотники с Черного моря в направлении Одесской области, о результатах отработки по ним не сообщалось.

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