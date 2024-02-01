Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил о возможности создать мощные ударные силы.

Украина имеет собственное оружие баллистического типа, способное достичь российского Урала и секторально ударить по отдельным объектам в тылу страны-оккупанта.

Речь идет о мощных ударных силах, сформированных на базе Армии дронов, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины (орган в составе СБУ) Николай Маломуж "Эспрессо".

По его словам, военные Украины способны достать собственными силами там, где ВСУ не могут применять западное оружие.

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"Армия дронов позволяет нам создавать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают в российские области, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые изготавливают ракеты, головки наведения, оптику", - перечислил потенциальные мишени Маломуж.

Генерал намекнул, что именно таким образом могли недавно нанести удары по нефтяным объектам РФ: в Ленинградской области, Тамбове, Брянске.

По его словам, важен факт не самой атаки, а то, что эти терминалы представляли собой миллиардные прибыли. Ими и горючим Россия питала свою армию в Украине, акцентировал он.

Как известно, Россия уже давно начала развертывать на своих территориях дополнительные системы ПВО, но, похоже, это агрессору не слишком помогает. "Это неэффективно. Украина имеет перспективы", - подчеркнул Маломуж.

ВСУ объяснили трудности со сбиванием баллистики РФ

В январе 2024 года Украина показывает определенные трудности со 100% сбиванием баллистических ракет России. Так, 8 января оккупанты применили для удара 59 различных ракет и дронов. Украина смогла сбить только 18 ракет и 8 ударных БПЛА, уточнял главнокомандующий ВСУ Залужный.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сейчас армия не имеет достаточных средств, чтобы противостоять "баллистике" врага. С ней в теории могут справиться лишь комплексы Patriot и франко-итальянские SAMP/T, указал он.

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