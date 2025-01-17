Ранее уже сообщалось, что Украина наращивает производство таких БПЛА, однако называли более скромные цифры.

В течение 2024 года украинский ОПК поставил более 30 тыс дронов-бомбардировщиков. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время визита британского премьера Кира Стармера.

"Дронов-бомбардировщиков в Украине уже десятки, и в течение прошлого года было изготовлено более 30 тысяч единиц", - сообщил украинский государственный деятель.

Он отметил, что россияне называют такие аппараты "Баба Яга", поскольку они стали для них "ночным кошмаром". Такие дроны работают преимущественно в ночное время и наносят удары по технике и личному составу врага.

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Дроны-бомбардировщики применяют не только для ударов по наземным целям. Они также доказали свою эффективность в доставке продовольствия, лекарств и боеприпасов. Кроме того, их активно используют для дистанционного минирования территории.

Сметанин поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку украинского ОПК и назвал несколько примеров сотрудничества между странами в разработке новых образцов оружия. Среди них - беспилотный аппарат, который выступает в качестве носителя FPV-дронов.

Сколько дронов получили украинские защитники

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в 2024 году в Силы обороны было передано более 1.2 млн дронов различных типов, которые меняют баланс сил на поле боя.

За 11 месяцев 2024-го Минобороны передало в Силы обороны:

1,1 млн FPV-дронов-камикадзе;

40 000 разведывательных мультироторных БПЛА;

5 000 разведывательных дронов самолетного типа;

6 000 ударных БПЛА глубинного поражения;

2 000 многоразовых ударных БПЛА;

5 000 FPV-коптеров многоразового использования.

В целом по данным Минцифры, обнародованным в октябре, наша страна в 10 раз увеличила производство беспилотников в 2024-м по сравнению с 2023 годом.

Напомним также, что недавно соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко заявил, что наша страна вышла на первое место в мире по количеству и качеству производства дронов, опережая даже Китай. Специалист добавил, что БПЛА производят из украинских комплектующих.

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