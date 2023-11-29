Общие боевые потери России в Украине достигли 327 580 оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины показали новый результат на фронте и уничтожили за сутки около 1140 военных РФ. Таким образом общие потери оккупантов на черноземах Украины достигли 327 580 человек.

Такими данными поделился Генштаб ВСУ в утреннем отчете о событиях, разворачивающихся на "театре" войны в Украине по состоянию на 29 ноября.

Новые потери России с начала полномасштабного вторжения: 

Видео дня
  • Танков - 5538 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 10312 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 7908 (+32) ед;
  • РСЗО - 910 (+3) ед;
  • средства ПВО - 600 (+3) ед;
  • самолетов - 323 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5944 (+39);
  • крылатые ракеты - 1567 (+2);
  • корабли / катера привіт - 22 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10348 (+46) ед;
  • специальная техника -1121 (+8).
Потери России в Украине достигли 327 580 оккупантов по состоянию на 29 ноября / инфографика УНИАН  

ВСУ имеют продвижение на Запорожском направлении

Сегодня в своем утреннем отчете Институт изучения войны (ISW) заявил, что "контрнаступление" ВСУ имеет результат на Запорожском направлении: удалось немного продвинуться вперед на западе области. 

Также упоминалось, что речь идет о территории в направлении Копани (5 км к северо-западу от Работиного).

Вас также могут заинтересовать новости: