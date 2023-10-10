Это решение обеспечит потребности Украины и позволит нарастить выпуск дронов.

Кабинет министров упростил импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей беспилотников.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Правительство максимально упростило ввоз беспилотников, расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупки украинских дронов. Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА", - сказал он.

По его словам, это решение обеспечит потребности Украины и позволит нарастить выпуск беспилотников.

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"В этом году производство выросло в сотню раз и вырастет еще больше", - добавил он.

Также премьер напомнил, что в проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено почти 1,7 триллиона гривень на финансирование сектора безопасности и обороны. Из этой суммы около 56 миллиардов – на оборонные производства и еще более 48 миллиардов – на пополнение и расширение "армии дронов".

Армия дронов

В июне 2023 года стало известно, что Минцифры начинает подготовку 10 тысяч операторов "Армии дронов". На первом этапе обучили 10 тысяч операторов дронов. Пилоты прошли как теоретическую, так и практическую подготовку. Большинство из них уже успешно выполняют боевые задачи на фронте.

26 июля 2023 года стало известно о том, что правительство инвестирует значительную сумму в производство украинских беспилотников. Кабмин упростил условия работы для украинских производителей БПЛА. В этом году проект "Армия дронов" начали финансировать за счет государственного бюджета – на него уже выделено 40 млрд грн. В проекте госбюджета на 2024 год правительство запланировало 48 млрд грн на этот проект.

16 сентября 2023 года стало известно о том, что Украина увеличит производство дронов в 140 раз. По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, дроны будут собирать отечественные компании, но компоненты к ним будут импортными.

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