Сегодня ВСУ выстреливают в разы меньше снарядов, чем оккупанты.

На прошлой неделе Европейский союз утвердил решение передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. Это позволит ВСУ эффективнее действовать на поле боя. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью эстонскому порталу err.ee.

Он отметил, что без Эстонии данное решение никогда не было бы принято, поскольку именно министр обороны Эстонии Ханно Певкур был тем человеком, который убедил европейских партнеров поставить Украине больше боеприпасов.

"Это действительно была инициатива наших эстонских друзей-братьев, когда они впервые произнесли эти важные фразы: "Украине нужно больше оружия. Украине нужно больше боеприпасов. Мы можем это сделать, вооружить их с помощью европейских стран". Так родилась эта инициатива благодаря лоббистской работе Эстонии", – отметил Резников.

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При этом министр отметил, что в условиях войны оружия всегда "не хватает", поэтому всегда нужны новые поставки, пока не наступит мир.

Резников также объяснил, почему до сих пор сохраняется диспаритет, когда ВСУ выстреливают от 4 до 7 тысяч снарядов в день, а российская армия – до 20 тысяч. По его словам, большие складские запасы снарядов в РФ – это только одна сторона медали.

"У нас [помимо советских вооружений] используются пушки стандарта НАТО типа 155-го калибра. Это означает, что эти пушечные комплексы более точны", – заявил он.

По словам министра, там, где менее точной советской пушке потребуется 10 снарядов для уничтожения цели, более точная западная пушка справится с задачей всего двумя снарядами.

"Это не война между маленькой советской армией и большей советской армией. Это две разные армии. Мы более креативны с более современным оборудованием и мышлением. Вот почему мы стараемся использовать меньше боеприпасов", – пояснил Резников.

Поставки снарядов в Украину

На прошлой неделе Европейский союз принял решение поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. Поставки не должны пойти в ущерб обороноспособности самой Европы, поэтому в ЕС нарастят выпуск новых снарядов.

О планах резко увеличить производство и поставки снарядов в Украину уже заявили Польша, Франция и Словакия.

Однако решение своих партнеров по ЕС поддержали не все страны содружества. Против в частности выступили Венгрия и Болгария. Венгрия уже год твердит о своем военном нейтралитете по вопросу войны в Украине, а Болгария утверждает, что у нее просто нет снарядов нужного калибра для поставок Украине.

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