Армия Болгарии не использует 155-милимметровые боеприпасы и не имеет их на вооружении.

Болгарская армия не имеет в своем арсенале 155-милимметровых снарядов. По этой причине София не станет участвовать в плане Евросоюза по совместным закупкам упомянутых боеприпасов для ВСУ.

Как сообщило издание Europe press, соответствующее заявление сделал министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. По его словам, армия государства не использует 155-мм снаряды, и боеприпасов данного калибра нет на хранении. Именно по этим причинам София не станет участвовать в закупках боеприпасов для Украины странами-членами ЕС.

"Этот миллион боеприпасов должен поступить из каких-то запасов. У нас в болгарской армии таких боеприпасов нет, поэтому нет никаких возможностей, что они будут предоставлены Украине по той простой причине, что у нас отсутствует такой калибр", — заявил Стоянов.

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Помощь Украине от Болгарии: что известно

Журналисты издания Euractiv провели расследование и выяснили, что София предоставила Киеву вооружение на сумму $1 миллиард. Все закупки проводили партнеры Украины, поэтому поставки шли не напрямую, а с помощью посредников.

Аналогичным способом Болгария может передать огромное количество боеприпасов для ВСУ в обозримом будущем. София решила обновить свои запасы снарядов. По мнению бывшего министра обороны Болгарии Бойко Ноева, старые боеприпасы через посредников отправят в Украину.

В начале марта суд отклонил ходатайство 50 представителей Народного собрания Болгарии о признании неконституционным решения помогать Украине в военно-технической сфере.

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