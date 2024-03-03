Ожидается, что поставки боеприпасов дадут Украине к лету возможность снова стрелять со скоростью около 6000 снарядов в день.

После долговременных задержек европейские союзники Украины наконец-то начали аккумулировать финансовые и промышленные ресурсы для снабжения украинцев необходимыми артиллерийскими боеприпасами.

Как пишет Euractiv, несколько отдельных и параллельных инициатив — план боеприпасов под руководством ЕС, оптовая закупка боеприпасов под руководством Чехии и серия двусторонних соглашений в области безопасности между Украиной и отдельными западными странами — должны обеспечить поставки около 800 тысяч снарядов в течение следующих нескольких месяцев.

"800 тысяч штук [боеприпасов] — это не окончательная цифра, мы определенно можем получить гораздо больше в зависимости от наличия доноров", — сказал Euractiv Томаш Копечный, представитель правительства Чехии по вопросам восстановления Украины..

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"А еще есть неожиданный шаг президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на этой неделе предположила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины". По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, исполнительная власть ЕС может представить официальное предложение через две недели", - пишет Euractiv.

В то же время, отмечает издание, остается открытым вопрос, будет ли коллективная западная партия поставок боеприпасов достаточной, чтобы соответствовать поставкам Россией снарядов с ее собственных заводов и из Северной Кореи.

Ожидается, что боеприпасы, полученные при посредничестве Чехии, а также боеприпасы, предусмотренные планом ЕС, дадут Украине к лету возможность снова стрелять со скоростью около 6000 снарядов в день.

"Западные военные чиновники ожидают, что этого будет достаточно, чтобы вооруженные силы страны, по крайней мере, удерживали линию обороны против России в ожидаемом к маю наступлении и планировали свое собственное", - пишет издание.

Снаряды для Украины - предложение Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что его страна нашла 500 000 снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм, которые можно было бы доставить в течение нескольких недель, если бы были выделены деньги.

Некоторые европейские страны уже согласились внести в этот план свои средства и первую партию этих снарядов Украина может получить уже в течение нескольких недель.

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