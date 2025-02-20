Он добавил, что непосредственно помощь от США продолжает поступать.

Соединенные Штаты Америки приостановили продажу Украине оружия. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил нардеп, председатель комитета нацобороны и разведки Роман Костенко.

"По моей информации оружие (из США - ред.), которое шло на продажу (Украине - ред.) - поставки остановились. Те фирмы, которые должны были это оружие сюда передавать - они сейчас ждут, потому что нет решения", - сказал нардеп.

О причинах остановки пока неизвестно.

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"И все ждут, будет ли это решение, чтобы хоть за деньги сюда оружие поставлять", - добавил он.

Он уточнил, что некоторые компании, занимающиеся продажей оружия для Украины, ждут политических решений от разных сторон. Он добавил, что непосредственно помощь от США продолжает поступать.

Американское оружие для Украины

Ранее президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины американское оружие. Считается, что следовательно, это станет возможностью для Киева получать помощь, если Белый дом заблокирует помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает создания фонда на фоне готовности США продавать Европе оружие для Украины.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для Украины важна дальнейшая военно-политическая поддержка США.

Часть помощи Украине от Соединенных штатов просто невозможно заменить. Об этом рассказал военнослужащий батальона беспилотных систем 59 штурмовой бригады СБС Александр Карплюк.

"У нас есть Himars, которые делаются в США. У нас есть ракеты к ЗРК Patriot, NASAMS. Много оборудования к F-16, мы это заменить никак не сможем. Мы не сможем заменить Starlink. Мы все подсели на Starlink и это очень плохо. Ведь Starlink - это очень простая и удобная вещь", - сказал он.

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