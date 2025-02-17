В частности, должен быть основан фонд финансирования армии Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает создания фонда на фоне готовности США продавать Европе оружие для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

"Вы же слышите, Соединенные Штаты Америки говорят, что они не против, если Европа будет покупать оружие для Украины. Так где я не прав - это значит, что должен быть соответствующий фонд. Фонд финансирования этого оружия", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что должен быть фонд финансирования армии Украины.

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"И для всех лучше, если армия Украины является составной армии Европы. Потому что вы будете финансировать не только Украину, но и будете финансировать, таким образом, всю безопасность Европы. Мне кажется, это логично и важно", - сказал Зеленский.

Американское оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп готов позволить Европе покупать для Украины американское оружие. Считается, что следовательно, это станет возможностью для Киева получать помощь, если Белый дом заблокирует помощь.

Ранее администрация Трампа сказала западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить альянс НАТО. Кроме того, это оружие может предназначаться для Украины.

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