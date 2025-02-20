Иван Ступак отметил, что Украина потеряла часть территорий, однако для РФ это было "нелегкой прогулкой" / коллаж УНИАН, фото 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, скриншот

Без военной помощи от США украинские военные вряд ли долго продержатся, но фронт не обвалится сразу. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак для "РБК-Украина".

"Конечно, без американской помощи нам долго-долго не продержаться, но с другой стороны, я далек от мысли от того, что фронт может развалиться так моментально, просто раз и все", - отметил он.

По его словам, если США прекратят оказывать помощь Украине, то ВСУ будут иметь проблемы со снарядами, запчастями, разведданными и другими аспектами.

"Будет трудно и сложно, но посмотрите на 2024 год, когда четыре месяца подряд у нас не было помощи от США. Да, мы потеряли часть территорий, но это не была легкая прогулка для россиян. Была настоящая кровавая баня для РФ и все достижения давались бешеной ценой", - подчеркнул Ступак.

Эксперт отметил, что слова о том, что Украина без помощи США продержится шесть месяцев, являются лишь приблизительной оценкой, ведь как это будет на самом деле, никто не может сказать.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее эксперт Владислав Селезнев назвал самые горячие точки на фронте. По его словам, ситуация на фронте чрезвычайно сложная, особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области.

"Враг снова атакует на многих участках фронта. Есть несколько медийно подсвеченных участков, например, район Покровска, остатки Кураховского плацдарма... Но и на других участках фронта ситуация остается крайне сложной. Район Торецка, район Часового Яра, особенно южный микрорайон... Ситуация чрезвычайно сложная", - подчеркнул он.

В то же время в ВСУ заявили о положительной динамике на Покровском направлении. Там отметили, что противник долгое время не мог взять позиции украинских защитников "напрямую в лоб", пытаясь обходить Покровск с запада, чтобы взять город в котел.

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