По словам эксперта, фронт в Украине не развалится моментально.

Без военной помощи от США украинские военные вряд ли долго продержатся, но фронт не обвалится сразу. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак для "РБК-Украина".

"Конечно, без американской помощи нам долго-долго не продержаться, но с другой стороны, я далек от мысли от того, что фронт может развалиться так моментально, просто раз и все", - отметил он.

По его словам, если США прекратят оказывать помощь Украине, то ВСУ будут иметь проблемы со снарядами, запчастями, разведданными и другими аспектами.

"Будет трудно и сложно, но посмотрите на 2024 год, когда четыре месяца подряд у нас не было помощи от США. Да, мы потеряли часть территорий, но это не была легкая прогулка для россиян. Была настоящая кровавая баня для РФ и все достижения давались бешеной ценой", - подчеркнул Ступак.

Эксперт отметил, что слова о том, что Украина без помощи США продержится шесть месяцев, являются лишь приблизительной оценкой, ведь как это будет на самом деле, никто не может сказать.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее эксперт Владислав Селезнев назвал самые горячие точки на фронте. По его словам, ситуация на фронте чрезвычайно сложная, особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области.

"Враг снова атакует на многих участках фронта. Есть несколько медийно подсвеченных участков, например, район Покровска, остатки Кураховского плацдарма... Но и на других участках фронта ситуация остается крайне сложной. Район Торецка, район Часового Яра, особенно южный микрорайон... Ситуация чрезвычайно сложная", - подчеркнул он.

В то же время в ВСУ заявили о положительной динамике на Покровском направлении. Там отметили, что противник долгое время не мог взять позиции украинских защитников "напрямую в лоб", пытаясь обходить Покровск с запада, чтобы взять город в котел.

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