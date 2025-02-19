Отметил, что без помощи США Украине будет очень трудно.

Для Украины важна дальнейшая военно-политическая поддержка США. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Defence24.

"Скажем откровенно - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы они поддерживали Украину. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов. Кроме того, это сотрудничество является явно двусторонним и взаимовыгодным. Что касается Европы, то без Украины невозможно представить глобальную безопасность европейского континента. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне после Второй мировой", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос по поводу мирных переговоров без прямого участия Украины, Буданов отметил, что окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта.

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Говоря об украинско-польских отношениях, Буданов отметил, что с первых дней войны Польша оказала Украине максимальную поддержку.

"Поскольку мы соседи, вопросы безопасности нашего региона автоматически касаются как Польши, так и Украины", - подчеркнул он. При этом добавил, что Россия всегда пыталась и будет пытаться вбить клин в наши отношения, но мы верим в мудрость наших народов и правительств.

"У нас большая и славная история. А Россия всегда была нашим противником, а часто даже врагом. И вместе мы неоднократно это преодолевали. Мы даже захватили Москву", - отметил Буданов.

Издание отмечает, что во второй польско-российской войне запорожские казаки во главе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным, народным героем Украины, выступили на стороне Речи Посполитой.

Буданов подчеркнул, что Украине и Польше нужно прекратить бороться "с призраками прошлого". "Некоторые страны, прежде всего Российская Федерация, будут продолжать пытаться сеять раздор между нашими народами, используя исторические разногласия и манипулируя ими через свои спецслужбы. Наша история должна нас укреплять", - отметил руководитель ГУР Минобороны Украины.

Буданов подчеркнул, что каждый уничтоженный украинцами российский танк в этой войне - это танк, который не воевал против Польши и Европы.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями США и России. По итогам переговоров обе стороны назвали диалог "позитивным".

Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник правителя РФ Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Зато со стороны США на переговоры прибыли глава Госдепа Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и пецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Рубио говорит, "чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны сделать уступки".

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