Политик привел аргументы о целесообразности поставок военных самолетов Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал два вида авиации, которые критически нужны Вооруженным силам Украины для противостояния массовому авианаступлению РФ.

Соответствующие аргументы Западу о военных поставках Украине Подоляк привел в своем Twitter, уточнив, что стране нужны истребители и штурмовая авиация.

Истребители, по его словам, должны "дозакрыть" небо Украины от баллистических и гиперзвуковых ракет и сохранить жизнь гражданских.

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"Штурмовая авиация нужна, чтобы обеспечить прорыв российской обороны на оккупированных территориях, прикрыть наше наступление и минимизировать потери", - написал он.

Украина призывает Запад дать истребители для защиты от российских ракет

Ранее стало известно, что российская армия приняла решение массово применить на войне в Украине авиацию, которую ранее ВС РФ держали в резерве. Как сообщал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в период 22-24 февраля агрессор может запустить по городам Украины до ста ракет.

На фоне этого Украина пытается максимально активизировать переговоры с партнерами о поставках истребителей, которые должны помочь защитить украинцев от российских ракет. В частности, речь идет о передаче американских истребителей F-16, при помощи которых Киев также может нанести "глубокие удары" по оккупантам.

Как отметил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник, решение о предоставлении Украине самолетов-истребителей будет принято, но будет потеряно время, которое бесценно для украинских военных на фронте.

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