На днях издание Financial Times сообщило со ссылкой на американских чиновников, что как можно более быстрая доставка систем ПВО и артиллерийских боеприпасов Украине связана с данными разведки. Мол, Российская Федерация накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. А это может свидетельствовать о том, что Москва может привлечь авиацию для поддержки наземного наступления своих войск.

В материале говорилось о том, что министр обороны США Ллойд Остин на встречах со странами-союзниками дал понять, что времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, довольно мало. В то же время сам Остин на пресс-конференции во вторник, 14 февраля, сказал, что США не видят неизбежных признаков надвигающейся "массированной воздушной атаки".

Поэтому все активно обсуждают возможную новую попытку Московии, параллельно к возобновлению наступательных усилий на земле, также пытаться изменить в свою пользу ситуацию и в воздушном измерении. То есть, достичь возможности свободно использовать пилотируемую авиацию.

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Как известно, на сегодня Украина, путем реализации стратегии запрета доминирования в воздухе (air denial), гарантировала то, что воздушное пространство остается зоной риска для самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Московии. Это действительно очень большое достижение Воздушных сил ВСУ и Противовоздушной обороны Сухопутных войск, которому выделяют меньше внимания, чем нашим действиям на суше или на море. Однако в случае, если бы пилотируемая авиация Московии могла бы свободно работать в глубине воздушного пространства, нам было бы в разы труднее эффективно реализовать задачи в обороне и наступлении на суше и на море. Так же и тыл был бы гораздо более уязвимым.

Поэтому желание Московии захватить доминирование в воздухе понятно: без возможности свободно применять пилотируемую авиацию в интересах наземных группировок целей нового наступления будет трудно достичь.

Для Воздушно-космических сил Московии ничего за этот год не улучшилось.

Но есть сомнения, что попытки Московии достичь успехов в воздушном домене будут более результативными, чем год назад. Для Воздушно-космических сил Московии ничего за этот год не улучшилось. Ни в плане разведки и доразведки целей, ни в координации качественного применения значительных сил с целью преодолеть ПВО, ни по использованию комплексных тактик подавления ПВО.

Поэтому, похоже, что новая попытка наступления Московии в воздухе будет подобна действиям вокруг Бахмута – то есть, попытка взять банальным количеством, перегрузив нашу ПВО.

Николай Белесков, главный консультант Национального института стратегических исследований, старший аналитик Фонда "Вернись живым"