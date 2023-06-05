При этом министр обороны Германии отклонил возможность передачи Украине крылатых ракет.

Германия может пересмотреть свою позицию по вопросу возможных поставок западных истребителей Украине, заявил в интервью DW министр обороны страны Борис Писториус.

"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", - сказал он.

По словам Писториуса, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий. "Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелое вооружение на 3-5 миллиардов евро, я бы не поверил", - отметил он.

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При этом Писториус вновь отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе.

Относительно использования немецкого оружия на территории РФ Писториус отметил, что международное право разрешает делать это в целях самообороны. При этом, по его словам, Берлин не хотел бы использования своего оружия для пересечения российской границы. Вместе с тем он отметил, что "полностью доверяет украинским партнерам".

"Коалиция истребителей" и Германия

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в коалицию истребителей для Украины уже вошли восемь стран - Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Германия ранее заявляла, что у нее есть желание участвовать в этом проекте, но нет возможности, отмечая, что у нее нет ни самолетов для передачи Украине, ни возможностей обучать укринских пилотов. Таким образом, пока что Германия сосредотачивается на передаче нашей стране танков и ПВО.

Также в Германии пока что очень осторожно реагируют на просьбу Украины передать крылатые ракеты Taurus.

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