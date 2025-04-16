В Южной Америке уже три страны хотят эксплуатировать шведские самолеты.

Швеция изучает возможность продать крупную партию истребителей JAS 39 Gripen E/F в Перу. Шведское правительство уже направило в Риксдаг (парламент) запрос о разрешении на продажу вооружений, сообщает военно-аналитический портал Defense Express.

В сентябре прошлого года Перу объявило о намерении приобрести новые самолеты, и среди потенциальных вариантов назывались американские F-16V Block 70, французские Rafale F4 и шведские JAS 39 Gripen E/F. Потребность в новых самолетах является насущной, учитывая ситуацию в мире и слабость перуанских воздушных сил - 19 МиГ-29, из которых летают меньше половины, и не более 12 единиц Mirage 2000.

Но правительство Перу изначально выдвинуло довольно жесткие условия для потенциальных поставщиков: поставка аж 24 самолетов в достаточно сжатые сроки при общей стоимости контракта в 3,5 млрд долларов (145,8 млн долларов за самолет). При этом перуанцы еще и хотят платить в кредит.

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Поскольку правительство Швеции показало намерение начать переговоры, в Defense Express предполагают, что перуанцы смягчили свое контрактное предложение, или же шведы оказались единственным потенциальным поставщиком, который может оперативно поставить нужное количество самолетов.

Перу станет уже третьей страной в Южной Америке, которая проявила заинтересованность к шведским Gripen E/F. Ранее такие же намерения показала Колумбия, которая хочет купить 16 самолетов за 3,65 млрд долларов.

Кроме того на континенте есть страна, которая уже имеет твердый контракт со шведами на покупку Gripen E/F, причем с правом локализации производства - это Бразилия. Интересно, что частично за шведские самолеты Бразилия планирует рассчитаться военно-транспортными самолетами C-390 Millennium собственного производства.

Впрочем, не только Южная Америка начала проявлять интерес к шведским истребителям. После того, как США продемонстрировали в отношениях с Украиной свою ненадежность в роли поставщика оружия, Португалия уже отказалась от намерения приобрести F-35, а Канада изучает такую возможность. Альтернативой как раз и могут стать Gripen E/F.

Saab JAS 39 Gripen - что нужно знать

Saab JAS 39 Gripen E/F - это самая современная версия многоцелевого истребителя четвертого поколения Gripen. Самолет способен развивать скорость более чем в 2 маха, боевой радиус составляет до 1 500 км.

На вооружении имеет собственную пушку Mauser BK-27 (27 мм), а также 10 точек подвески для ракет класса "воздух-воздух", "воздух-земля", бомб и другого вооружения. Имеет современный радар AESA Raven ES-05 и систему радиоэлектронной борьбы.

Как писал УНИАН, ранее рассматривалась возможность поставки этих самолетов в Украину. Шведы даже успели отправить партию запчастей к ним, хотя сами самолеты еще не были поставлены. Однако впоследствии идею передачи Украине "Грипенов" поставили на паузу.

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