Последние истребители провели церемониальный прощальный полет над городами страны.

Нидерланды полностью вывели из эксплуатации истребители F-16. Об этом сообщили в Министерстве обороны этой страны.

При этом в ведомстве отметили, что машины получат новую жизнь и будут отданы Украине:

"Сегодня Минобороны официально попрощалось с легендарным самолетом"

Перед этим последние истребители F-16 провели церемониальный прощальный полет над городами страны. Это стало венцом 45-летней непрерывной эксплуатации истребителей на вооружении нидерландских Воздушных сил.

Таким образом, эпоха F-16 закончилась для Воздушных сил Нидерландов, но не для самих истребителей. Так, 14 из обещанных страной 18-ти сейчас находятся в Румынии и помогают в подготовке, в частности, и украинских летчиков.

Истребители F-16 на войне в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, США отправят Украине уникальные управляемые бомбы средней дальности для F-16. По данным Politico, бомбы, известные как Joint Standoff Weapon (JSOW), уже используются Воздушными силами и ВМС США и союзниками, и способны поражать цели на расстоянии более 130 километров при идеальных условиях, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

Как пишет издание, это обеспечит Украине дополнительное преимущество в возможностях для ударов по российским силам.

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